Calvin Verdonk is opeens een doelpuntenmachine

UTRECHT - Calvin Verdonk besliste de wedstrijd tegen Jong Utrecht namens NEC.

De linksback ontpopt zich opeens tot een doelpuntenmachine. "Normaal scoor ik nooit en nu twee keer achter elkaar. Ik riep naar Steeven Langil' 'second en ik dacht: ik ga hem in één keer nemen. Hij ging er mooi in. Dat is lekker."

NEC loopt ondertussen verder uit op Fortuna. "Ja, maar wij moeten vooral naar onszelf kijken. We hebben het vandaag volwassen uitgespeeld. De nul voor ons verdedigers en de keeper is extra lekker natuurlijk."