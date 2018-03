De Graafschap veinst blessure: 'was noodzakelijk, boel moest wakker geschud'

SITTARD - De Graafschap werd overlopen in het eerste kwartier bij Fortuna. Toen deed Daryl van Mieghem alsof hij geblesseerd was waardoor Henk de Jong zijn spelers tot de orde kon roepen. 'Ze moesten wakker gemaakt worden.'

Van Mieghem bleef lang op de grond liggen.De spelers van De Graafschap verzamelden zich bij de dug-out waar de trainers Henk de Jong en Sandor van der Heide een korte tactische bespreking hielden. Daarna ging het beter lopen bij de Achterhoekers en viel zelfs de 0-1.

Wakker schudden

Echt sportief is het niet wat De Graafschap deed. Van Mieghem veinsde een blessure en scheidsrechter Mulder legde het spel stil. 'Het klopt wat jij zegt', moest De Jong toegeven. 'Daryl had wel wat last, maar soms moet dat. Het was noodzakelijk. De boel moest even wakker geschud worden. Ze moesten er even doorheen na vrijdag waar we toch een tikje hebben gehad', aldus De Jong na de 1-1 in Sittard.

Karakter

'We speelden hier op een zwaar veld en we waren ons een beetje zielig aan het gedragen', vond de coach van De Graafschap. 'We moeten echte kerels zijn en dat hebben we daarna geweldig gedaan. We hebben karakter getoond en uiteindelijk was de 1-1 denk ik wel terecht. Voor de rode kaart moeten we het wel beslissen. Van Mieghem komt alleen voor de keeper en Tissoudali stond voor de goal.'

Compacter spelen

Lars Nieuwpoort vindt dat De Graafschap volwassener moet worden. 'We moeten wedstrijden eerder in het slot gooien. Dan win je hier gewoon. En als we het lastig hebben is het zaak compacter te spelen. Dat moeten we als team gaan zien. En soms ook gewoon een bal wegschieten in de slotfase.'

De centrumverdediger ging ook nog even in op de 'blessure' Van Mieghem. 'Ach, we hadden moeite met lopende mensen en die tactische rustperiode kwam wel even goed uit', glimlachte Nieuwpoort. 'Geoorloofd? Waarom niet? Soms moet het. Ik denk dat in de eredivisie ook wel gebeurd.'