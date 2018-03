NEC-trainer Lijnders: we winnen op onze manier

UTRECHT - Pepijn Lijnders genoot van de derde zege op rij van NEC.

De trainer ziet steeds meer terug van zijn voetbalvisie. "We waren drie keer echt de betere ploeg. Wij aan de bal op de helft van de tegenstander op onze manier."

Toch wil Lijnders nog niet te euforisch doen. "Bescheiden blijven en focussen op onszelf. Drie of vier weken was het allemaal niet zo slecht en nu moeten we het ook niet te groot maken. De competitie gaat heel snel nu. Als we de juiste dingen dingen dan komen de punten vanzelf. We moeten sterker worden, niet alleen aan de bal, maar ook zonder de bal. Daarin zijn we wel echt stappen aan het maken."

"Vanaf het begin wilden we vandaag de bal hebben. Iedereen met lef, we verplaatsten de bal snel genoeg en krijgen de juiste spelers aan de bal tussen de linies. In de rust zeiden we dat we moesten blijven jagen op de 2-0 en toen die viel, wisten we dat het een heel eind gespeeld was."