'Het is even doorbijten': scholieren eten 24 uur niks Foto: Pexels

BARNEVELD - Vierentwintig uur niet eten en zo weinig mogelijk drinken. Dat doen 200 leerlingen van het Johannes Fontanus College in Barneveld sinds maandagmiddag. Met de actie Zip Your Lip zamelen ze geld in voor kinderen in Angola, Lesotho en Zimbabwe.

De Barneveldse jongeren laten zich sponsoren. Met het geld dat ze ophalen, willen ze 10.000 kinderen helpen. 'In Angola, Lesotho en Zimbabwe gaan kinderen elke dag met honger naar bed en ze zijn zwaar ondervoed.' Johannes Fontanus College, Barneveld. Foto: Omroep Gelderland 'Het is even doorbijten en elkaar er doorheen helpen', zegt Sam Roobol, voorzitter van de leerlingenraad. De leerlingen eten niks en drinken voornamelijk water. Nieke Hoitink sprak met Sam op Radio Gelderland: Landelijke actie Zip Your Lip is een landelijke actie die wordt georganiseerd door World Vision, een organisatie die zich inzet voor gezondheid en beter onderwijs voor kinderen in ontwikkelingslanden. De actie gaat door tot dinsdagmiddag 16.30 uur. Dan wordt bekendgemaakt hoeveel geld er is opgehaald. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl