Voorganger uit Nijkerk weer voor rechter om ontucht met pleegdochter

NIJKERK - De 38-jarige voorganger Michael D. uit Nijkerk staat vandaag weer voor de rechter. Hij wordt er van verdacht zijn pleegdochter van haar 15e tot haar 21e levensjaar seksueel te hebben misbruikt.

De Correspondent schreef vorig jaar oktober een uitgebreid verhaal over de zaak. De voorganger zou ook kinderwerk doen in de kerk waar hij werkzaam is.

Verslaggever Hans de Herdt is bij de zaak:

De leiding van pinkstergemeente House of Heroes in Nijkerk vindt achteraf dat ze eerder aangifte had moeten doen nadat melding werd gemaakt van ontucht. Het slachtoffer deed uiteindelijk zelf aangifte, maar werd onder druk gezet om dat niet te doen.

Vorig jaar al uitspraak

Michael D. stond vorig jaar ook al voor de rechter, maar toen werd de zaak stilgelegd omdat de rechter meer onderzoek wilde laten doen naar de geestesgesteldheid van de verdachte. Tegen hem is veertien maanden cel geëist en circa 27.000 euro schadevergoeding.

