Rutte: strenge milieuzone Arnhem niet verstandig

ARNHEM - Het voornemen van de gemeente Arnhem om in de stad de strengste milieuzone van Nederland in te stellen, is niet verstandig. Dat vindt minister-president Mark Rutte. De premier deed de uitspraak zondag in een interview met RTV Arnhem.

Volgens Rutte gaat de milieuzone ten koste van de economie en banen. In het huidige regeerakkoord is afgesproken dat gemeentes zelf beleid kunnen maken over milieuzones. Rutte: 'Maar laten we dat allemaal op dezelfde manier doen, met één type bord en één type aanpak.' Rutte pleit voor een bevoorrading aan de rand van de stad, om vervolgens alles naar de binnenstad te brengen in elektrische auto's. 'Schoon is heel belangrijk, maar wel op een slimme manier. De premier was in Arnhem om zijn partijgenoten van de VVD te steunen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Dat betekent zeker niet, benadrukt hij, dat hij hier het beleid wil gaan beïnvloeden. 'De VVD is een anarchistische partij.' Zie ook: VVD: milieuzone in Arnhem niet in beton gegoten

