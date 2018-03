Teleurgestelde kinderen schrijven noodkreet aan Mark Rutte: 'voer statiegeld in 2018 in'

DUIVEN - Vijf kinderen uit Duiven zijn diep teleurgesteld over het besluit van staatssecretaris Van Veldhoven om voorlopig geen statiegeld op plastic flesjes te heffen. Daarom stuurden ze maandag een aangetekende brief aan minister-president Mark Rutte.

Linde, Mirte, Quinty, Ingmar en Tjerk overhandigden vorige week nog een petitie met 1000 lege PET-flesjes aan de staatssecretaris. 'Wij hadden het gevoel dat wij gesnapt werden en dat er echt naar de wensen van ons, kinderen, geluisterd werd', is te lezen in de brief aan Mark Rutte. Het vijftal reisde afgelopen dinsdag naar de Tweede Kamer met 1000 lege plastic flesjes. 'Wij willen statiegeld op plastic flesjes en blikjes', was de boodschap.

De 'flessenpost' werd positief ontvangen door staatssecretaris Stientje Van Veldhoven, die verantwoordelijk is voor het milieubeleid. Ze gaf de kinderen een high-five en zei: 'Ik vind het, samen met jullie, heel belangrijk dat we voor de plastic soep een oplossing vinden'.

Die oplossing pakt anders uit dan de kinderen hadden gehoopt. Ze stelt het bedrijfsleven een ultimatum: als ze erin slaagt om binnen twee jaar 90 procent van de wegwerpflesjes te recyclen, dan komt er geen statiegeld.

Onze toekomst

De kinderen zijn verdrietig over dit besluit: 'Jullie laten de wereld aan ons achter. We hebben maar één Noordzee, één Nederland, één wereld. Wij vinden dat de beslissing die jullie nemen gebaseerd moet zijn op onze toekomst, niet op die van de bedrijven'.

In de brief vragen ze de minister-president al in 2018 statiegeld in te voeren. Ook nodigen ze Mark Rutte uit: 'Wij hopen dat u een keer met ons zwerfafval komt opruimen, dan kunnen wij u laten zien hoe erg het is'.

Zwerfafvalexperience

De kinderen zijn zo bezig met het thema zwerfafval, door de zwerfafvalexperience, een initiatief van stichting GoClean de Liemers in een winkelcentrum in Duiven. Hier worden kinderen bewust gemaakt van het zwerfafval.

