De Graafschap laat Fortuna na rode kaart ontsnappen en speelt alsnog gelijk

SITTARD - De Graafschap heeft in Zuid-Limburg een punt gepakt tegen Fortuna Sittard (1-1). De periode ging aan de neus van de Achterhoekers voorbij.

Eindstand 1-1

Het is afgelopen. In de slotfase mag De Graafschap nog blij zijn dat het bij 2-1 is gebleven

90+2 Diemers nog met een aardig schot randje zestien. Gepakt door Özer.

blessuretijd is ingegaan. Vijf minuten extra

90e: Per Schuurs nog bijna met de 2-1. Geweldige reflex van de uitstekende Bednarek vanavond.

89e: Van Mieghem nog met een poging, maar het lijkt hier uit te draaien op 1-1 in Sittard. Geen periodetitel dus voor De Graafschap, ook omdat FC Dordrecht met 1-0 voor staat.

GOAL!: Fortuna komt toch langszij. Een droge knal van verdediger Perr Schuurs goed geplaatst in de hoek. Het is 1-1

86e: scrimmage met kansen voor Fortuna. Hutten dichtbij de gelijkmaker. Het wordt billen knijpen voor De Graafschap

81e: El Jebli staat nog geen minuut in het veld en deelt al fors uit. Scheidsrechter Mulder trekt terecht geel. Het is overleven voor De Graafschap in de slotfase, hoewel er nauwelijks kansen zijn voor Fortuna.

78e: Rode kaart voor Fabian Serrarens na een charge op Dammers. De Graafschap moet slotfase met tien man verder. Het gaat hier nog spannend worden!

75e: Nog een kwartier en De Graafschap is de betere ploeg in de tweede helft. Middenveld in handen en dreigender dan de Limburgers.

Mahumudov scoort voor Dordrecht. Als dat zo blijft pakken zij de periode. Ongeacht de uitslag hier.

67e: Cas Peters, ex De Graafschap, scoort voor FC Emmen de 2-3. Gaat de Drentse ploeg dan de periode winnen vanavond?

66e: Tissoudali met een kans op de tweede treffer voor De Graafschap. Serrarens raakt geblesseerd, maar lijkt verder te kunnen. Ondertussen lopen Ars, Van Diermen en ook nog altijd El Jebli zich warm.

62e: Tutuarima geblesseerd naar de kant, Straalman is zijn vervanger

FC Dordrecht thuis nog altijd op 0-0, maar de koploper in de periode moet verliezen. Pas dan heeft De Graafschap kans. Ook FC Emmen staat nog gelijk (2-2)

57e: Van Mieghem met de eerste kans voor De Graafschap na rust. Goede bal van Serrarens. De rappe vleugelspits schiet echter over. De Graafschap krijgt steeds meer de grip terug.

53e: De populaire Youssef El Jebli loopt warm, terwijl Fortuna het duel weer meer naar zijn hand zet.

51e: Lisandro Semedo met een opgelegde kans op de gelijkmaker, maar hij raakt de bal totaal verkeerd.

48e: Abena naar de kant met een blessure, maar de rechtsback kan verder

De tweede helft is begonnen in Limburg.

Spannende avond, want De Graafschap zou nog steeds de periode kunnen winnen. FC Dordrecht moet dan wel verliezen van RKC. Het staat daar 0-0. Ook FC Emmen mag niet winnen. Zij staan op 2-2 halverwege tegen FC Oss.

45e: het is rust in Sittard. De Graafschap staat met 1-0 voor en dat mag best verrassend genoemd worden. Gaandeweg de eerste helft werd het veldspel beter en stonden de Achterhoekers ook verdedigend beter.

38e: Dianessy dichtbij de 1-1, maar de hoek is lastig. Bednarek staat bovendien op de goede plek.

Betreurde gezichten bij de supporters nu De Graafschap tegen de verhouding in op voorsprong is gekomen

34e: Fortuna wordt slordiger en gaat opnieuw in de fout. Diemers krijgt een grote kans, maar schiet ruim over. Dit had misschien wel de 2-0 moeten zijn.

31e GOAL!!!: uitbraak De Graafschap en direct is het raak. Van Mieghem zet voor vanaf rechts en Tissoudali prikt binnen bij de tweede paal. Eigenlijk is het de eerste serieuze kans die de Superboeren krijgen in dit duel!

25e: Het tempo ligt behoorlijk hoog, maar De Graafschap is nog altijd de onderliggende partij en kan weinig uitrichten tot nu toe. Wel krijgt de ploeg van De Jong iets meer grip op Fortuna.

19e: twee keer geel in een minuut. Eerst voor Cantwell, daarna voor De Graafschap middenvelder Klaasen.

Ook in Zuid-Limburg wordt weer hartstochtelijk gezongen door de harde kern van De Graafschap. 130 fans zijn meegereisd op deze regenachtige maandagavond.

14e: Weer een grote kans voor Fortuna Sittard. Cantewell oog in oog met Bednarek die opnieuw belangrijk is. In de rebound slaag ook Stokkers er niet in de 1-0 te maken.

10e: Fortuna controleert met verzorgd positiespel de openingsfase. De Graafschap nog niet gevaarlijk geweest

Een deel van de clubleiding van De Graafschap is uiteraard ook in Sittard. Peter Hofstede (technisch manager en links op de foto) heeft oog voor de camera.

3e: De Graafschap meteen onder druk gezet. Lars Hutten met een grote kans namens Fortuna. Bednarek brengt knap redding.

20.00 uur: De Graafschap gaat aftrappen tegen de nummer drie Fortuna. Boven de opkomst van beide ploegen.

19.40 uur: De paraplu's zijn nodig vanavond in Sittard. De EHBO-mensen van Fortuna hebben voor toepasselijke kleuren gekozen.

19.40 uur: De entree van Fortuna Sittard, ooit een club in de eredivisie. De Limburgers degradeerden in 2002 naar de eerste divisie maar hebben dit seizoen meer dan ooit de kans om terug te keren.

19.20 uur: De warming-up is begonnen in dit voor eerste divisie begrippen grote stadion. De Graafschap nog niet op het veld.

19.10 uur: Kan Henk de Jong vanavond opnieuw juichen? Thuis won De Graafschap met 2-0 van Fortuna, één van de verrassingen dit seizoen in de Jupiler League (foto archief, Will Kuijpers)

De Graafschap speelt met dezelfde ploeg als de afgelopen weken. Vrijdag verloor de ploeg van trainer Henk de Jong met 1-0 van FC Dordrecht. Een dure nederlaag, want de concurrent in de periode FC Emmen verloor ook

Opstelling: Bednarek, Abena, S.Nieuwpoort, L.Nieuwpoort, Tutuarima; Olijve, Klaasen, Diemers; Van Mieghem, Serrarens en Tissoudali

19.00 uur: Sunday Oliseh is onlangs op non-actief gesteld bij Fortuna. Volgende week is een arbitragezaak rondom de coach