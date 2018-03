Onrust in Ede om vermiste katten

EDE - Dierenambulance Gelderse Vallei maakt zich zorgen om het toenemend aantal vermiste katten in de wijk Veldhuizen in Ede. Sinds december verdwenen ongeveer drie keer zoveel katten dan normaal. De oorzaak blijft vooralsnog gissen: 'We houden alles open'.

Sinds december zijn er ongeveer zeven katten vermist. Buiten proportie, vindt Natasja Diepeveen van de dierenambulance. 'Normaal gesproken zijn er in zo'n tijdsperiode hooguit twee katten langer dan een week van huis'.

Waar de vermiste katten zijn gebleven is een raadsel. 'In de omliggende wijken zijn niet meer zwerfkatten gevonden.' Twee katten zijn teruggevonden, maar onder verdachte omstandigheden, vindt Diepeveen: 'Eén meer dood dan levend, terwijl hij vlak daarvoor nog prima in orde was. En één is overleden, volgens de dierenarts op een niet natuurlijke manier.'

Onrust in de wijk

'Onder kattenmensen heerst onrust in de wijk', weet Diepeveen. 'Ik weet van één vrouw dat ze haar dieren binnenhoudt. Twee van haar katten zijn al vermist, waarvan er één dood is teruggevonden.' Loopt er een kattenhater rond? Voor de dierenambulance is het gissen naar de oorzaak. Diepeveen reageert daarom voorzichtig: 'Dat is moeilijk te zeggen. Zeven vermiste katten in één specifieke wijk, dat is buiten proportie en valt wel op.'

Kattenbezitters waarschuwen

De dierenambulance wil kattenbezitters waarschuwen: 'Als is je kat iets langer weg is dan normaal: geef het door! Sneller dan je normaal zou doen.' Diepeveen hoopt dat kattenbezitters laten onderzoeken wat de doodsoorzaak is van hun dier, als die eenmaal is aangetroffen. Zo kan worden onderzocht wat er aan de hand is.

Is uw kat vermist? Meldt deze aan bij Amivedi en bel de dierenpolitie. Zij houden een lijst bij met vermissingen. De gemeente Ede is ook op de hoogte gesteld.