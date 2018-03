Meeste kandidaten voor gemeenteraad wonen in Nijmegen, minste in Maasdriel

ARNHEM - Nijmegen is de plaats in Gelderland waar de meeste kandidaat-raadsleden wonen, namelijk 407. Daarna volgen Apeldoorn met 303 en Druten met 282 kandidaten. Dat blijkt uit een analyse van alle kandidatenlijsten voor de gemeenteraadsverkiezingen door LocalFocus.

De minste kandidaten wonen in Maasdriel (73), Hattem (88) en Doesburg (89 kandidaten).

Druten heeft maar liefst 17 gegadigden voor elke plek in de gemeenteraad, en ook West Maas en Waal heeft te maken met een flink (over)aanbod: maar liefst 16 kandidaten per zetel. Totaal 268 inwoners willen de raad in.

De gemeenteraad van Druten telt slechts 17 zetels, en toch zijn er 8 partijen die meer dan 17 kandidaten op de lijst hebben. Kernachtig Druten en Dorpslijst Afferden hebben zelfs maar liefst vijftig kandidaten.

Ook West Maas en Waal springt er hier weer uit: alle negen partijen die hier meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen hebben meer kandidaten op de lijst dan er plek is in de raad.

West Maas en Waal, Druten en Rozendaal

Opvallend is dat landelijke partijen in West Maas en Waal, Druten en Rozendaal amper tot geen rol spelen. In Druten komen 9 op de 10 kandidaten uit voor een lokale partij.

In West Maas en Waal is driekwart van de kandidaten lid van een niet-landelijke partij. De gemeenteraad van Rozendaal bestaat volledig uit drie lokale fracties: Rosendael '74, Belangengemeenschap Rozendaal en PAK Rozendaal.

Bijna 54.000 duizend mensen hebben zich voor alle gemeenten volgens LocalFocus kandidaat gesteld voor de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart.

Er zijn geen verkiezingen in Zevenaar (net geweest) en Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. Die laatste drie gemeenten fuseren komend jaar.