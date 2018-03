Camera in sauna Oase stond toch niet aan

NEDERASSELT - De door de politie gevonden verborgen camera in de massageruimte van een sauna in Nederasselt stond toch niet aan. Dat meldt de politie.

Eerder werd gemeld dat de op 9 maart gevonden camera in Sauna & Beauty Oase in Nederasselt in werking was. Dat blijkt niet te kloppen. De camera was tot en met afgelopen donderdag wel actief, zegt de politie.

Zestien mensen willen aangifte doen

Oase ligt onder vuur vanwege opnames van naaktbeelden en de verspreiding ervan via pornosites. De politie krijgt dagelijks veel telefoontjes en mailtjes binnen van bezorgde bezoekers van de sauna in Nederasselt. Zestien mensen willen aangifte doen.

'De meldingen bestaan vooral uit vragen van mensen die willen weten hoe ze erachter kunnen komen of ze op de beelden te zien zijn', legt woordvoerder Nanda Redder van de politie uit. 'Daarnaast hebben we in totaal zestien verzoeken tot het doen van aangifte gekregen.'

Die worden de komende tijd opgenomen.

Rol eigenaar en personeel in onderzoek

Een man in Drachten wordt ervan verdacht dat hij de beelden van naakte handbalsters van het Nederlands team in een sauna heeft geüpload. Bij hem zijn vrijdag diverse digitale gegevensdragers in beslag genomen.

Aanhoudingen zijn sinds het onderzoek begon niet verricht, zegt Redder. De politie onderzoekt de rol van de sauna-eigenaar en de medewerkers en houdt rekening met meerdere scenario's.

Veel is volgens de politie nog onduidelijk. 'We weten niet hoeveel mensen er gefilmd zijn en in welke tijdsperiode de camera’s actief zijn geweest. We weten ook niet welke beelden er allemaal online hebben gestaan.'

Het onderzoeksteam heeft een meldpunt ingericht. Wie als bezoeker van de sauna vragen heeft, kan terecht op deze pagina van de politie.

De Gelderlander meldt dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) tientallen sauna's zijn aangemeld waar mogelijk blootopnames zijn gemaakt. De AP kondigt een grootschalig onderzoek aan.

