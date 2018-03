Deel dit artikel:











Mailadressen van bijstandsgerechtigden zichtbaar door fout gemeente Foto: Pixabay / Geralt

ARNHEM - De gemeente Wageningen heeft per ongeluk door een mail bekend gemaakt welke inwoners in de bijstand hebben gezeten of nog zitten. Een medewerker zette per ongeluk alle mailadressen in de zogeheten 'cc' in plaats van de 'bcc'.

De fout zat in een mail over het project 'verdienen loont', waarin inwoners van de gemeente die in de bijstand zitten vacatures krijgen doorgestuurd. In de mail stonden alle mailadressen van de andere deelnemers zichtbaar vermeld. 'Duizendmaal excuses is te kort door de bocht' Dayene Stap kreeg de mail ook en daar is ze niet blij mee. 'Ik vind het heel vervelend, niet alleen voor mijzelf maar voor iedereen. Het zijn vertrouwelijke gegevens van de mensen, maar we hebben wel zwart op wit dat onze privacy beschermd wordt', laat Stap weten aan Omroep Gelderland. 'Ik ben al sinds januari uit het project, nu heb ik een leuke baan als distributeur van de krant in Wageningen en Bennekom. Ik heb de gemeente over de fout gemaild. Ik kreeg een mail terug waarin duizendmaal excuses werd gemaakt en dat het niet meer zou voorkomen, maar dat vind ik te kort door de bocht', zegt Stap. Zorgvuldigheid benadrukt 'We betreuren het incident ten zeerste', laat Corine van Koppenhagen van de gemeente Wageningen weten. 'Er zijn een paar reacties binnengekomen over de fout. We hebben iedereen een excuusbrief gestuurd nadat de fout was ontdekt.' De gemeente Wageningen laat weten dat medewerkers er aan zijn herinnerd dat zorgvuldigheid erg belangrijk is, om zo te voorkomen dat het incident zich herhaalt. De gemeente heeft het incident gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens omdat het geldt als datalek. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl