Man pint bijna 1200 door na gewiekste truc

Hoe de man nou precies te werk gaat is niet duidelijk. Het lijkt erop dat de man wilde helpen, maar zo behulpzaam was hij niet. Hij heeft waarschijnlijk de passen verwisseld, en dan is het een kleine moeite om veel geld op te nemen.

De man ziet er opvallend netjes uit. Vermoedelijk is het niet de eerste keer dat hij toeslaat, hij wordt ook in verband gebracht met zaken die eind vorig jaar zijn behandeld, die zaken waren in Bemmel.

Item uit Bureau GLD