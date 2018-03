Deel dit artikel:











Deze week in Bureau GLD: grafschennis en inbraak bij een restaurant

ARNHEM - Deze week een hoop diefstallen van pinpassen in de uitzending, waarbij in sommige gevallen voor duizenden euro's geld is opgenomen. Ook vraagt de politie aandacht voor grafschennis in Lobith.

Daar slaan vandalen toe op een begraafplaats, ze vernielen graven. De zaak zorgt voor onrust in Lobith. En er is bewakingsbeeld van een inbraak in Wageningen. Daar wordt voor duizenden euro's gestolen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl