Diefstal uit café in Wageningen

Het is 12 januari als er wordt ingebroken bij een horeca-gelegenheid op de Markt in Wageningen. Op camerabeeld is te zien hoe een man in een uur tijd meerdere keren voorbij komt rennen. In het restaurant worden meerdere geldkistjes meegenomen.

Er wordt vooral geld meegenomen, dat lag in een kluis en het was wisselgeld. In totaal hebben ze duizenden euro's meegenomen.

De gestolen geldkistjes zijn later teruggevonden in Wageningen. Eentje lag bij de deur van het restaurant, de andere werd iets verderop teruggevonden aan het Emmapark. Het kan natuurlijk dat iemand daar op die 12e januari iets heeft gezien.

Wie kan de politie meer vertellen over de inbraak en de gestolen spullen, tips zijn welkom op 0800-6070 of anoniem 0800-7000.