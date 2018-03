Politie zoekt eigenaren gevonden spullen

In een geval gaat het om achtergelaten spullen bij een woninginbraak in Brummen. Het gaat om een aantal bijzondere munten en een fiets.

Bij een huiszoeking worden veel goederen aangetroffen, waaronder veel sieraden. Het gaat onder meer om kettingen en oorbellen.

En dan is er nog de vondst van een sieradenkistje - langs de A12. Dat kistje is daar vermoedelijk gedumpt. Wat opvalt is dat twee sieradendoosjes afkomstig zijn uit 's Heerenberg.

En als laatste een serie sieraden, die zijn gevonden in Barneveld. Het gaat onder meer om een polshorloge, maar er zit ook een kettinkje, armband en oorbellen bij.