Nijmeegse preparateurs in de prijzen op Europees Kampioenschap

Hun stuk werd door de jury in de categorie Collective Artist uitgeroepen tot meest artistieke stuk. 'We zijn er heel trots op,' zegt Rick Way met een glimlach van oor tot oor.

De Europese Kampioenschappen Prepareren worden al meer dan 20 jaar gehouden. De eerste editie werd in 1992 georganiseerd in Leiden. Dit jaar waren de kampioenschappen in het Oostenrijkse Salzburg.

Artistieke inslag

Bij de beoordeling van de ingezonden stukken let de vakjury op veel verschillende punten. Belangrijk is bijvoorbeeld hoe de vleugels liggen bij de opgezette vogels en of de houding van de staart of poten kloppen. De deelnemers kunnen extra punten krijgen voor creativiteit en artistieke uitstraling.

Dat laatste zat bij de Nijmeegse preparateurs dus wel goed. Hun winnende 'dynamische' stuk bestaat uit 2 eksters en een veelvraat.