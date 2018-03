Grafstenen vernield in Lobith

In het weekend van 3 en 4 maart slaan vandalen toe op een begraafplaats in Lobith. Iemand die in de buurt is, merkt de vernielingen, bij de kerk midden in Lobith, die zondag op. In de omgeving worden ook bierflesjes en glasscherven gevonden.

Hangjongeren

De geluiden dat hangjongeren achter de vernielingen zitten, hoort de politie ook. Maar wie er nou achter zit, weet de politie niet. De politie hoopt dat er mensen zijn die informatie over de vernielingen willen delen. In totaal worden er acht grafstenen vernield. Sommige stenen zijn omgeschopt, andere zelfs helemaal afgebroken. Het vandalisme zorgt voor onrust in de gemeente.

Tips

Wie meer weet kan bellen met de politie 0800-6070 of anoniem 0800-7000.