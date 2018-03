Wie is zijn oehoe kwijt?

ARNHEM - De Dierenambulance Nederrijn maakt zich zorgen om een ontsnapte oehoe die gisteren werd gezien in het bos rond Landgoed Quadenoord bij Renkum.

Volgens de dierenambulance is de vogel te herkennen is aan de leren riempjes die het dier aan zijn poten heeft hangen. Vaak worden de riempjes door Valkeniers gebruikt. De grootste zorg is dat er een kans is dat de oehoe met een van de riempjes achter een tak blijft hangen en daardoor zal overlijden.

Vogel lastig te vangen

'Het vangen van een oehoe is niet zomaar iets (de pogingen tot nu toe zijn helaas niet geslaagd) en het zal het makkelijkst gaan wanneer de eigenaar zelf ter plaatse zou kunnen komen', laat de dierenambulance op Facebook weten.