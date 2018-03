Vrouw uit Brummen veel geld kwijt na slinkse truc

Waarschijnlijk is de pas gestolen bij haar zoon, die de pas wel kon gebruiken. Er wordt in korte tijd geld overgeschreven van verschillende rekeningen en wordt de limiet verhoogd. Zo is de vrouw duizenden euro's kwijt, en deze man heeft sinds eind oktober ineens veel meer geld te besteden. Misschien is iemand dat opgevallen!

Meerdere keren gepind

Binnen een paar minuten tijd pint deze man meerdere keren. Dat gebeurt in Arnhem. Hij heeft zich goed vermomd, toch hoopt de politie dat iemand de man herkent aan bijvoorbeeld zijn kleding.

Misschien dat iemand zich herinnert dat iemand sinds eind oktober meer geld te besteden heeft gehad en dat diegene mogelijk iets met deze zaak te maken heeft. Bel de politie nu met informatie!