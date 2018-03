Vrouw raakt duizenden euro's kwijt na diefstal Apeldoorn

Het slachtoffer had net met haar pinpas betaald bij het ziekenhuis in Apeldoorn. Eenmaal thuis ontdekt de vrouw dat de portemonnee en de pinpas weg is. Nog voordat de rekening geblokkeerd is, gebruikt deze man de pas.

Tekst gaat verder onder de foto

Truc

Door een slinkse truc weet hij ruim 2000 euro op te nemen. De man pint hier bij het kantoor van de Rabobank aan de Eendrachtstraat. De man dekt vrijwel direct de camera af, maar al snel vergeet hij dat en is hij goed in beeld.

Tekst gaat verder onder de video

Hij draagt hier donker blauwe trui en een halflange zwarte jas met aan de capuchon een bond kraag. Wie weet wie dit is? Tip de politie dan nu met informatie! Dat kan via 0800-6070.