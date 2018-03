Koploper NEC wint simpel met 2-0 uit tegen Jong FC Utrecht

UTRECHT - NEC blijft koploper in de eerste divisie na een eenvoudige 2-0 zege uit tegen FC Utrecht.

93e: Het is gedaan. Een hele makkelijke overwinning voor NEC, de derde op rij. En nu zes punten voor op Fortuna.

92e: Schuurman is nog dichtbij de 0-3, maar schuift de bal net voorlangs.

89e: Zowaar nog een kans voor Jong Utrecht, maar na wat kapbewegingen schiet Mallahi hoog over.

88e: Een marge van zes punten op de eerste concurrent voor promotie lonkt voor NEC.

86e: Jari Schuurman krijgt ook nog wat minuten in plaats van Steeven Langil.

80e: Uitblinker Kadioglu wordt gewisseld. Kevin Jansen komt erin.

78e: Sturing maakt een slippertje, maar Joppen corrigeert bijtijds.

77e: Lijnders blijft fanatiek coachen.

70e: NEC verzuimt de 0-3 te maken na een scrimmage. Achahbar en Kadioglu krijgen de bal er niet in.

69e: Bij Jong Utrecht wordt Nijmegenaar Patrick Joosten gewisseld. De oud-speler van NEC kon weinig uitrichten.

66e: NEC heeft wel heel veel balbezit vanavond.

62e: Het lijkt een mooie avond te worden voor Pepijn Lijnders. De derde zege op rij lonkt en de dichtst bijzijnde achtervolger om promotie, Fortuna Sittard, staat achter.

60e: De eerste kans voor Jong Utrecht via Ould-Chikh, maar Delle stompt de bal weg.

56e: Nummer drie valt bijna, maar Langil schiet zonder overtuiging en dus kan Nijhuis redden.

55e: Een voorzet van Steeven Langil wordt ineens afgerond door Calvin Verdonk: 0-2. De tweede treffer van de linksback in twee wedstrijden, daarvoor had hij nog nooit gescoord in het betaald voetbal.

53e: Mart Dijkstra schiet heel hard over. NEC is ook na rust volledig dominant.

47e: Na een vrije trap van Arnaut Groeneveld kopt Frank Sturing net over.

46e: De tweede helft is van start gegaan.

45e: We gaan rusten met 0-1 en dat is verdiend. Jong Utrecht heeft geen enkele kans gehad en NEC domineerde vrijwel constant.

43e: Ferdi Kadioglu speelt graag in De Galgenwaard. Vorig seizoen maakte hij hier als invaller zijn eerste doelpunt in het betaald voetbal, toen tegen het eerste elftal van FC Utrecht.

39e: Gregor Breinburg heerst op het middenveld.

35e: NEC is superieur en Kadioglu flitst er prachtig door, maar verzuimt de 0-2 te maken. De bal rolt net naast.

33e: Steeven Langil breekt op snelheid door, maar vergeet dan af te ronden.

26e: Achahbar scoort, maar het is buitenspel.

24e: NEC neemt de leiding, een heerlijk stiftballetje van Ferdi Kadioglu.

22e: Ook de eerste hoekschop van NEC levert geen gevaar op.

17e: NEC heeft veel meer balbezit, maar komt voorlopig niet tot kansen.

15e: Pepijn Lijnders heeft geen ruimte voor de dug-out om te coachen en leunt daarom maar wat tegen de boarding.

6e: Het is duidelijk lekkerder weer dan de laatste weken. Negen veldspelers van NEC met korte mouwen, alleen Anass Achahbar niet.

4e minuut: De eerste spelers zijn al uitgegleden. Het probleem van gisteren speelt dus nu weer.

20.00 De wedstrijd in het vrijwel lege stadion is begonnen.

19.55 Volgt de derde zege op rij voor NEC? Of de vijfde uitnederlaag na de winterstop?

19.50 De spelers verlaten het veld.

19.48 Het uitvak is nog bijna het best gevulde deel van dit stadion.

19.44 De vraag is of deze tribune nog vol gaat stromen binnen een kwartier.

19.40 Bij afwezigheid van Wilfried Brookhuis, die herstellende is na een lichte hersenbloeding, schiet Adrie Bogers de keepers in.

19.35 Arnaut Groeneveld is de man in vorm bij NEC. Hij draait de laatste weken steevast de rechtsback van de tegenstander dol.

19.33 De spelers van NEC zijn bezig met de warming up.

19.30 Doelman Joris "De Zwijger" Delle, de man van de zelf ingestelde persboycot.

19.26 Pepijn Lijnders met Muslu Nalbantoglu, de teammanager.

19.14 Gisteren bij FC Utrecht-Vitesse gleden veel spelers uit. Hoe zou dat vanavond gaan?

19.08 De balans van Pepijn Lijnders bij NEC is net positief: vijf overwinningen, vier nederlagen en één gelijkspel.

19.00 NEC speelt met de verwachte basiself.

Delle; Joppen, Sturing, Golla, Verdonk; Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Groeneveld.

18.57 Nummer twee Jong Ajax krijgt FC Eindhoven op bezoek. Als de Amsterdammers winnen en NEC speelt gelijk of verliest, is de koppositie voor de vierde keer dit seizoen verspeeld.

18.55 NEC won thuis met 3-1 van Jong Utrecht. Ted van de Pavert maakte toen het derde doelpunt. De verdediger zit nu op de bank.