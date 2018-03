Opnieuw spelfouten op bewegwijzeringsborden: 'Het blijft mensenwerk'

LICHTENVOORDE - Winterwijk, Doetichem, Lichtenvooorde. Drie plaatsnamen op bewegwijzeringsborden met een spelfout. De voorbije periode doken in Gelderland verkeersborden op met daarop spelfouten. De laatste aanwinst was Winterwijk, op de kruising van de Dames Jolinkweg/Aaltenseweg in Varsseveld.

De verantwoordelijkheid voor de blauwe bewegwijzeringsborden ligt bij Rijkswaterstaat (RWS), in het bijzonder bij een speciaal bureau van RWS: de Nationale Bewegwijzeringsdienst (NBd).

'Zo snel mogelijk herstellen'

Geconfronteerd met 'Doetichem', 'Winterwijk' en 'Lichtenvooorde', zegt woordvoerder van NBd Marcel Proos: 'Helaas zijn er fouten geslopen in een aantal plaatsnamen op een aantal bewegwijzeringsborden. Ons streven is altijd deze fouten zo snel mogelijk te herstellen.'

In het geval van de borden met daarop 'Lichtenvooorde' en 'Doetichem' meldt Proos: 'Dit hebben we al opgepakt en deze borden worden zo snel mogelijk vervangen. Het bord met daarop 'Winterwijk' zullen we zo snel mogelijk met de betrokken wegbeheerder oppakken om ook dit bord te vervangen.'

Hoe kan dit?

Hoe kan het dat deze borden spelfouten bevatten? Proos: 'Hoe het precies fout is gegaan, is - denk ik - niet of alleen met moeite te achterhalen. Laten we het erop houden dat het mensenwerk blijft.'

Zie ook: