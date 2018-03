Burgemeester van Aalten prikt overal een vorkje mee

AALTEN - Heel veel gaatjes heeft hij de komende tijd niet vrij in zijn agenda. Burgemeester Anton Stapelkamp van Aalten gaat namelijk ongeveer 150 keer uit eten bij inwoners in zijn gemeente.

Stapelkamp is sinds december burgemeester van de gemeente Aalten en hij wil de inwoners graag leren kennen. 'En dan is eten wel heel makkelijk en toegankelijk', zegt Stapelkamp. 'Ik leer nu allemaal mensen kennen die ik normaal nooit gezien zou hebben.'

Drie soorten vlees

Tijdens zijn installatie deed Stapelkamp de oproep om mensen uit te nodigen. De uitnodigingen stroomden binnen. 'Wat wel heel leuk was is dat ik eind februari een nieuwe keuken heb ingewijd. Ook heb ik gegeten bij Tante Lien, zo noemen ze haar. En vrouw van 96 jaar die een complete maaltijd voor ons had gekookt. Ze had drie soorten vlees voor ons gemaakt, omdat ze waarschijnlijk niet wist wat ik lekker vond. Heel bijzonder.'

Boerenkool

Vandaag is hij op bezoek bij boerderij 't Grievink, waar jongeren werken die net iets meer aandacht nodig hebben. Christiaan is één van de jongeren die op de boerderij komt helpen en hij heeft de burgemeester zelf uitgenodigd. 'Ik hoorde het en vond het wel een leuk idee', zegt hij een beetje gespannen. Christiaan mag de burgemeester en zijn vrouw, die ook meegekomen is, de boerderij laten zien: de moestuin, de koeien en de gereedschappen.

Na de rondleiding is het tijd voor het diner: boerenkool. 'Het is geloof ik al de vierde keer dat ik boerenkool gegeten heb, maar het is heel erg lekker en prima,' lacht de burgemeester.

