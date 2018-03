Nog negen dagen te gaan: de verkiezingsbus stond in Elst

ELST - De rode Omroep Gelderland-verkiezingsbus begint het einde van zijn route te naderen. Vanavond stond de bus geparkeerd voor de deur van het gemeentehuis van Overbetuwe in Elst.

Overbetuwe is 2001 ontstaan uit de fusie van de gemeenten Elst, Valburg en Heteren. Samen met Lingewaard vormt het de streek Over-Betuwe. De uitzending werd verzorgd door RTV Arnhem.

Lees hier het verslag terug:

Direct het hete hangijzer: de Rail Terminal Gelderland. Die komt bij de buurtschap Reeth en Eimeren, waar al zoveel gebeurd is. De A15, Betuwelijn en nu na het MTC toch ineens de terminal. Het CDA heeft er moeite mee, maar de voorwaarden zijn duidelijk uit onderhandeld.

Volgens de VVD heeft het college de onderhandelingen met de provincie slecht gedaan. De partij wil in ruil voor de terminal beter openbaar vervoer.

Het is voor iedereen een moeilijk project, Overbetuwe ziet dat het onvermijdelijk is, alleen de VVD wilde deze terminal echt, maar het blijft voor de omwonenden een lastig verhaal. Gemeentebelangen Overbetuwe wil eerst compenseren en daarna aanleggen, niet andersom. De VVD wil de schaderegeling goed regelen en de landschappelijke inpassing moet ook beter. Die van de Betuweroute ligt ook nog open.

Het CDA wil constructief verder met omwonenden, maar er zit nog meer in het vat bij de provincie. D66 wil dat de mensen rondom de terminal goed gecompenseerd worden.

Woningen

Dan nog zo'n moeilijk onderwerp: woningen. Er wordt te weinig gebouwd en dat geldt eigenlijk voor alle Gelderse gemeenten. Het CDA ziet dat er te weinig gebouwd gaat worden de komende jaren, zegt Jan van Baal. Maar GroenLinks bestrijdt dat er te weinig capaciteit is. Het CDA heeft te weinig gedaan en met het college steken laten vallen.

Ondertussen buiten:

De PvdA had liever gezien dat er veel meer energie in sociale woningbouw gestoken was, samen met GroenLinks. Gewoon een lagere grondprijs, dat is de oplossing. De Pas ligt al heel lang braak, zegt de ChristenUnie en ook in Zetten. En dat is zonde.

En dan tenslotte: loopt Heteren leeg? Burgerbelangen Overbetuwe is vertegenwoordigd door Ard Op de Weegh. Want er zouden winkels komen, maar ineens werden het woningen. Leefbaarheid speelt ook in Midden-Gelderland, blijkbaar. GroenLinks gaat er in mee en vindt dat de projectontwikkelaar die de winkels zou realiseren veel te veel ruimte heeft gekregen. Er zou een geheime afspraak zijn tussen het college en de projectontwikkelaar en daar wist de raad niks van.

D66 ontkent dat alles geheim was. Gemeentebelangen heeft het vuur uit de sloffen gelopen om Hart voor Heteren te regelen, maar er is consensus om het hele verhaal over de verkiezingen heel te tillen. Kortom: wordt vervolgd.