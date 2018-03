Wageningen wil soepeler kinderpardon

WAGENINGEN - Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wageningen wil een ruimer kinderpardon. Het heeft een brief verstuurd aan staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Daarin pleiten B en W voor een oplossing voor de groep gewortelde minderjarige asielzoekers die niet in aanmerking komen voor het kinderpardon.

Het college geeft daarmee gehoor aan een motie van de Wageningse gemeenteraad. Nu is het zo dat uitgeprocedeerde gezinnen met jonge kinderen verplicht zijn om mee te werken aan uitzetting, ook als de kinderen al lang in Nederland wonen en hier geworteld zijn.

Wethouder Lara de Brito: 'Het is strijdig met de rechten van het kind om minderjarige asielzoekers, wanneer zij geworteld zijn in Nederland, terug te sturen naar het land van hun ouders. De inwoners van Wageningen hebben afgelopen jaren steeds blijk gegeven van grote betrokkenheid bij asielzoekerskinderen die hier geworteld zijn.

Helaas zijn er nog steeds veel kinderen waarvoor het kinderpardon geen oplossing biedt, omdat het kinderpardon een zo strikt meewerkcriterium kent dat zeer weinig aanvragen worden toegewezen. Wij vragen de staatssecretaris daarom of het meewerkcriterium versoepeld kan worden.'

Tri mocht toch blijven

De gemeente Wageningen (burgers en gemeentebestuur) zette zich actief in voor Tri Pham, die opgroeide in Nederland maar toch uitgezet zou worden naar Vietnam. Toenmalig staatssecretaris Dijkhoff bepaalde in april 2016 alsnog dat Tri en zijn familie in Nederland mogen blijven. Dijkhoff maakte gebruik van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid, waarmee hij een uitzondering kon maken.

Zie ook: Tri en familie mogen blijven in Nederland: 'Ik ben helemaal hyper'

Schrijnende situaties

Volgens de gemeente Wageningen is er brede steun om in de gemeenschap gewortelde kinderen te laten blijven. Volgens Wageningen kan het uitzetten van kinderen naar landen die voor hen vreemd zijn, de lokale gemeenschap ontwrichten en de ontwikkeling van deze kinderen en hun achterblijvende leeftijdgenoten geweld aandoen.