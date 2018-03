Deel dit artikel:











BMX’er Van Gorkom ontslagen uit ziekenhuis, nu maandenlange revalidatie Foto: ANP

ARNHEM - BMX’er Jelle van Gorkom uit Lichtenvoorde is maandag ontslagen uit het Radboudumc in Nijmegen. De olympiër lag daar sinds 9 januari na een ernstig ongeluk op Papendal in Arnhem.

Van Gorkom is overgebracht naar een revalidatiecentrum in Arnhem. De BMX'er eet zelfstandig, kan voorzichtig lopen en kan praten, zij het moeizaam. 'Hij toont duidelijk progressie maar wacht nog altijd een lange revalidatieperiode van minimaal 10 tot 12 maanden', zegt directeur Jochem Schellens van Sportcentrum Papendal. 'Jelle, zijn familie en overige betrokkenen zijn gematigd positief over de stappen die hij zet. Wij bewonderen zijn vastberadenheid en de wijze waarop hij werkt aan zijn herstel', gaat hij verder. Bondscoach: Ik zie de vechter en topsporter in Jelle Bondscoach van de fietscrossers Bas de Bever zat de voorbije weken bijna dagelijks aan het bed van de Achterhoeker. 'Ik zie de vechter en topsporter in Jelle. We hopen dat deze lijn zich voortzet.' De Lichtenvoordenaar botste op Papendal op 9 januari op de veiligheidsketting onderaan de startheuvel. Die ketting wordt gespannen om te voorkomen dat onbevoegden met een fiets naar boven klimmen. Van Gorkom brak onder meer meerdere ribben, liep een scheurtje op in zijn schedel en liep inwendig letsel op. Hij lag enige tijd in coma. Hij won tijdens de Olympische Spelen in 2016 een zilveren medaille. Of Van Gorkom volledig herstelt, is onduidelijk. Zie ook: BMX'er Van Gorkom ontwaakt uit coma, geen garantie op volledig herstel

BMX'er Van Gorkom kunstmatig in coma na zwaar ongeluk