CDA: 'Nieuw gemeentehuis? Zijn ze betoeterd!'

NIJKERK - Het besluit is al genomen, maar het CDA in Nijkerk laat het er niet bij zitten. De partij is niet te spreken over het voornemen een nieuw stadhuis te bouwen. Onnodig, en veel te duur, vindt het CDA.

De gemeente zegt dat de jaarlijkse kosten voor de huisvesting niet hoger worden. Volgens CDA-fractievoorzitter en lijsttrekker Joop van Ruler is het beter de kosten van nieuwbouw te vergelijken met de kosten van renovatie van het huidige stadhuis. En dan valt het kostenplaatje anders uit.

De partij liet afgelopen weekend zijn stem horen tegen de nieuwbouw:

Renoveren en parkeren

Nieuwbouw kost volgens Van Ruler 865.000 euro per jaar. Een renovatie zonder parkeergarage kost 440.000 euro per jaar. 'De gemeente wil bij de renovatie een parkeergarage in het bestaande gebouw realiseren, zodat de totale kosten voor renovatie op 700.000 euro uitkomen.'

Miljoenen besparen

Het achteraf inbouwen van een parkeergarage is een complex en duur karwei dat volgens het CDA niet nodig is. Van Ruler: 'Als we dat achterwege laten en gewoon bovengronds parkeren dan kost die renovatie nog maar 440.00 euro en besparen we 425.000 euro per jaar (als er een nieuw gebouw komt, red.), voor een periode van tientallen jaren. Dat loopt dus in de vele miljoenen.'

Het CDA wil de voorstellen voor een nieuw stadhuis opnieuw in de raad bespreken, met alle cijfers tot in detail op tafel. Zo hoopt de partij andere partijen te overtuigen dat renovatie ook een stadhuis oplevert dat voldoet aan de huidige eisen, maar wel tegen veel lagere kosten.