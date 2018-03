Deel dit artikel:











Carla Broekhuis trekt de kar voor de PvdA Hattem

HATTEM - De Partij van de Arbeid Hattem heeft Carla Broekhuis aangewezen om de kar te trekken in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen. Broekhuis is geboren en getogen in de gemeente en wil gaan voor jong, oud, zorg en onderwijs.

Ook leefomgeving, werk en inkomen en duurzaamheid komen aan bod in het programma van de partij. In de onderstaande video legt de Hattemse lijsttrekker uit wie zij is en wat de plannen van haar partij zijn. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl