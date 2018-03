Deel dit artikel:











Politie zoekt man na onzedelijk gedrag Foto: ANP

ARNHEM - De politie in Arnhem is op zoek naar een man die wordt verdacht van onzedelijk gedrag. Bewoners van de burgemeesterswijk hebben een Burgernetmelding gekregen. Wat de man precies heeft gedaan, is niet duidelijk.

De man wordt gezocht in de omgeving van de Van Lawick van Pabststraat in Arnhem. Hij is ongeveer 1 meter 80 lang, heeft een blanke huidskleur, stekelig haar en een baardje. De man is gekleed in een spijkerbroek, draagt zwarte schoenen en heeft een capuchon over zijn hoofd. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl