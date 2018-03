Sneeuw doet 'Kerst in de Vesting' in Elburg de das om

ELBURG - De tiende editie van het evenement 'Kerst in de Vesting' in Elburg komt er niet meer. De organiserende stichting vindt het financiële risico te groot en trekt de stekker eruit.

Elburg ging tijdens het evenement terug naar de sfeer van 1900. De editie van 2017 had de mooiste kunnen worden in het bestaan. Er viel sneeuw en Elburg kleurde wit.

Maar dat had ook een keerzijde, vertelt voorzitter Joop Zwart. 'Er werd code oranje afgegeven. Daardoor kwamen er 15.000 bezoekers minder. En dat betekende minder inkomsten.'

Opgeheven hoofd

Na betaling van alle facturen bleef er nog 2000 euro over, op een begroting van 100.000 euro. Al snel werd het voor het bestuur duidelijk dat het einde nabij was. Zwart: 'We konden iedereen nog betalen en nu kunnen we met opgeheven hoofd er mee stoppen.'

'We hadden een constructie met garantstellingen. Bij een financieel tekort zouden die aangesproken kunnen worden. Maar die garantstellingen vallen weg', vertelt Zwart. 'Eventuele tekorten zouden dus verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor de bestuursleden.'

Veiligheid

In 2015 sloeg de organisatie al eens een jaar over, omdat het evenement te groot was geworden. Daardoor kon de veiligheid van de bezoekers niet worden gegarandeerd.

Presentator Rob Kleijs in gesprek met Joop Zwart:

