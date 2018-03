De elf blunders van Vitesse-doelman Pasveer

ARNHEM - Remko Pasveer werd gisteren verguisd na zijn blunders in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. Maar het was bepaald niet de enige keer dit seizoen dat de doelman van Vitesse in de fout ging.

Al elf keer maakte de geroutineerde Tukker een fout die een tegentreffer opleverde.

Vitesse-Lazio Roma (2-3)

Remko Pasveer kent een prima start van de competitie. Hij blinkt regelmatig uit. In de wedstrijd tegen Lazio Roma maakt Vitesse een sterke indruk en de 1-0 ruststand is meer dan verdiend. Maar in de tweede helft gaat het toch mis. Pasveer schiet een terugspeelbal van Maikel van der Werff wild de lucht in en bij de chaos die vervolgens ontstaat, slaat Parolo toe, waarbij Pasveer niet eens duikt. Vitesse recht de rug en komt op 2-1 en heeft zelfs een megakans op 3-1, maar dan staat Pasveer weer als een standbeeld in het doel bij een lepe inzet van Immobile. En daarna wordt het tot overmaat van ramp nog 2-3, al kan de doelman daar weinig aan doen.

Nice-Vitesse (3-0)

Beslissend was het niet, maar bij de 3-0 van Pléa gaat Pasveer bepaald niet vrijuit.

Vitesse-PSV (2-4)

Toegegeven, het was een geweldige uithaal van Jurgen Locadia waardoor PSV op 1-2 kwam. Maar Pasveer deed eigenlijk helemaal niets, waarschijnlijk verblind door de felle zon in GelreDome. Een pet had hem wellicht kunnen helpen, maar dat vond de doelman na de wedstrijd onzin. Het zag er in ieder geval schlemielig uit en het was bepalend, want PSV sloeg meteen daarna nog twee keer toe.

Vitesse-Zulte Waregem (0-2)

In België incasseerde Vitesse al een tegentreffer bij een hoekschop, die door Guram Kashia in eigen doel wordt gekopt. Maar thuis gaat het weer mis bij een hoekschop, meteen in de openingsfase. Pasveer grijpt niet goed in en de bal belandt via een carambole in het doel via Fankaty Dabo.

Lazio Roma-Vitesse (1-1)

Vitesse neemt knap de leiding in Rome, maar de gelijkmaker van Lazio is fraai. Luis Alberto neemt een voorzet ineens op de slof. Alleen vliegt de bal in de korte hoek en reageert Pasveer te laat. "Hij ging zoals zo vaak als een zak aardappelen naar de hoek", was de dodelijke analyse van Johan Derksen bij RTL-7. De vijfde keer dat de doelman niet vrijuit ging bij de prestigieuze Europa League-wedstrijden. Zonder zijn fouten had Vitesse wellicht beide duels tegen Lazio gewonnen en de poulefase ook kunnen overleven.

Feyenoord-Vitesse (1-0)

Pasveer komt zijn doel uit, als Amrabat over de vleugel doorbreekt. Er staan nog diverse verdedigers in het centrum, maar door het uitlopen van de doelman kan Amrabat de bal simpel afgeven op Jörgensen die kan afronden in een leeg doel.

PEC Zwolle-Vitesse (1-2)

De gelijkmaker van Namli is een zogenaamde zwabberbal. Maar het gegraai in het luchtledige van Pasveer oogt heel slecht. De blunder tegen PEC breekt Vitesse ditmaal niet op dankzij een prachtige vrije trap van Mason Mount.

VVV-Vitesse (2-2)

Daar is de zak aardappelen weer. Bij de 2-0 van Thy gaat de doelman pas naar de hoek als de bal er al in ligt. De zoveelste fout van Pasveer, die enkele dagen later wel ingaat op zijn rol als schlemiel. 'Als je ballen om de oren krijgt, komt er kritiek. Natuurlijk vreet het aan je.'

FC Utrecht-Vitesse (5-1)

Na een prima wedstrijd tegen Ajax, waarin Pasveer enkele malen uitstekend redt bij één-op-één situaties, gaat het in Utrecht helemaal mis. Bij de 3-1 slaat hij een voorzet zo voor de voeten van Sander van de Streek, die daar wel raad mee weet. En nummer vijf ontstaat na een ongelukkige glijpartij bij een terugspeelbal, waardoor Ayoub de bal zo kan intikken. De doelman, die normaal niet om tekst verlegen zit, is na afloop niet in staat om de pers te woord te staan.

De vraag is nu of Pasveer toch de eerste doelman van Vitesse kan blijven. Op grond van zijn fouten lijkt het tijd voor een wissel, maar de alternatieven zijn ook bepaald geen zekerheden. Jeroen Houwen schreef geschiedenis door een terugspeelbal van Fankaty Dabo in Groningen te laten schieten, omdat hij bang was voor een rode kaart.

En de Deen Michael Tørnes viel vorig seizoen in tegen Go Ahead en kreeg direct een onnodige tegentreffer en flaterde uit tegen PEC Zwolle (3-1) ook opzichtig.

Achteraf lijkt de beslissing om de evenwichtige Eloy Room naar PSV te laten vertrekken niet echt verstandig. Maar die ging mede weg, omdat Pasveer de eerste keus was geworden aan het begin van dit seizoen.

