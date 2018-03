Deel dit artikel:











Nijmegenaren wachten tevergeefs op stempas Foto: ANP

NIJMEGEN - Op verschillende plekken in Nijmegen is de stempas niet op tijd bezorgd. Vrijdagochtend had de gemeente ruim 20 klachten binnen.

Volgens een woordvoerder van de gemeente zijn alle 75.000 stempassen op 2 maart al de deur uitgegaan. 'Maar het is een enorme hoeveelheid en het blijft mensenwerk. Er kan dus altijd wat misgaan.' Wie de pas nog steeds niet heeft ontvangen, kan zich tot vrijdag 16 maart 17.00 uur melden bij de gemeente. Die kan er dan alsnog een toesturen. Mensen die na die tijd contact opnemen, wordt verzocht naar de Stadswinkel te komen. Dat kan tot dinsdag 20 maart 12.00 uur. Normaal moet de stempas uiterlijk 14 dagen voor de verkiezingen op de deurmat liggen. Het Nijmeegse Tweede Kamerlid Hayke Veldman had de stempas ook niet op tijd binnen: Heeft u ook nog geen stempas ontvangen? Laat het ons weten: omroep@gld.nl Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl