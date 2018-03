NEC stond koppositie al drie keer af

NIJMEGEN - NEC was dit seizoen al drie keer eerder koploper. Maar die positie werd telkens weer kwijtgespeeld.

In november namen de Nijmegenaren voor het eerst dit seizoen de leiding in de eerste divisie. De voorsprong werd dankzij een imponerende zegereeks zelfs uitgebouwd tot zeven punten. Maar na wat puntenverlies en een afgelaste wedstrijd in Oss verloor NEC de koppositie.

Na de winterstop was een thuisoverwinning op Den Bosch genoeg om weer eerste te worden, maar een week later was dat alweer voorbij door een 1-0 nederlaag in Emmen. Door een zege thuis op Jong PSV werd NEC in februari weer koploper, maar ook dat duurde niet lang. De uitnederlaag tegen MVV (4-1) zette NEC opnieuw terug naar plek twee.

Afgelopen vrijdag pakte de ploeg van trainer Pepijn Lijnders voor de vierde keer dit seizoen de koppositie. De vraag is of dat nu blijvend is tot het einde van dit seizoen, of dat het vanavond alweer mis gaat als NEC op bezoek moet bij hekkensluiter Jong Utrecht.