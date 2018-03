Deel dit artikel:











'Behoud cultuur en historie' zegt de SGP Oldebroek

OLDEBROEK - Het cultureel erfgoed van Oldebroek geeft de identiteit van de gemeente weer. Dat vindt de SGP in die gemeente. De partij wil graag dat dit cultureel erfgoed bewaard blijft in de kernen: 'Het moet zichtbaar blijven in onze samenleving'.

De steun moet niet alleen in daden, maar ook met geld. Afgelopen bestuursperiode heeft de SGP zich ervoor ingezet dat het Boerderijmuseum voldoende subsidie kreeg wat ook gelukt is. Daarnaast is geld beschikbaar gesteld voor molen De Hoop voor de restauratie van het olieslagwerk, meldt de SGP in een persbericht. De gemeente moet zich maximaal inspannen om alle cultuur en historie te bewaren, vindt de partij. Dat moet de gemeente als volgt gaan doen: Cultuurhistorische verenigingen worden ruimhartig gesteund.

Cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming

Cultuurhistorisch erfgoed wordt behouden door middel van herbestemming

Boerderijmuseum volgens huidig beleid blijven steunen