Beeld Heilige Gerardus in Zeddam vernield Foto: REGIO8

ZEDDAM - Onbekenden hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag het beeld van de Heilige Gerardus in Zeddam vernield. Het beeld is omgevallen en onherstelbaar beschadigd.

Geschreven door Mediapartner REGIO8

redactie@regio8.nl

Het beeld stond bij het kapelletje in de tuin van het ouderencentrum aan de Benedendorpsstraat. Op foto’s is goed te zien dat het beeld van zijn sokkel is gerukt en in twee delen is gebroken. De buurtpreventie van Zeddam vraagt inwoners die meer weten over de vernieling contact te leggen met de politie.