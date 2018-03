Erika heeft al honderden padden gered

In Ellecom is Erika Loonen zo'n vrijwilliger. Zij zet nu voor het derde jaar padden over: 'Ik heb er in die tijd al honderden gered. Op dit traject aan de Middachterallee redden we er zo'n 2000 per jaar.'

Foto: Omroep Gelderland

33 emmers

In de vroege maandagochtend staat Loonen aan de Middachterallee: 'Het is onze missie om zoveel mogelijk padden over te zetten, die vannacht aan de wandel zijn gegaan.'

Die padden lopen tegen een scherm aan en vallen uiteindelijk in een emmer. Op het stuk weg bij Ellecom staan er 33. Vrijwilligers zetten dan de padden de weg over. Anders sneuvelt jaarlijks zo'n 30 tot 40 procent van de padden in het verkeer. 'Ze doen er een kwartier over om de weg over te steken.'

Verslaggever Mirjam de Witte helpt bij de paddentrek: