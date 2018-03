Winter keert terug: vanaf zaterdag gaat het weer vriezen

ARNHEM - Wie dacht van de winter verlost te zijn, heeft het mis. Vanaf zaterdag gaat het weer vriezen in Gelderland. Dat zegt Margot Ribberink van MeteoGroup.

'Je moet dan 's nachts denken aan -2 tot -3 graden. Overdag zakken we dan weer terug naar een graadje of 5', vertelt de weervrouw op Radio Gelderland.

Luister het hele weerpraatje terug:

Komende dagen nog zacht

De komende dagen is het eerst nog hartstikke zacht. 'Vanmiddag loopt de temperatuur op tot 15 graden. Dus een beetje lente', benadrukt Ribberink.

Maar volgens haar is er wel regen op komst. 'Vanavond en vannacht vallen er buien en morgen is het ook nat. Woensdag, donderdag en vrijdag gaan we weer richting de 12-13 graden. Maar in het weekend krijgen we met oostelijke winden toch weer een beetje winterkou', aldus de weervrouw.