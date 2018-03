21 xtc-pillen gevonden na ongeval

MALDEN - De politie heeft afgelopen weekend in Malden 21 xtc-pillen aangetroffen in een auto. De bestuurder viel door de mand nadat hij op de Rijksweg een verkeersongeval had veroorzaakt.

De aanrijding werd in de nacht van zaterdag op zondag gemeld. De auto was zwaar beschadigd en de bestuurder reageerde erg onrustig toen agenten hem aanspraken. Bovendien was hij erg aan het zweten.

De politie vertrouwde het niet en nam ter plekke een blaas- en speekseltest af. Hieruit bleek dat de man niet had gedronken, maar wel onder invloed was van drugs. In de auto werden daarop meerdere soorten drugs aangetroffen, waaronder de xtc-pillen. De verdachte is aangehouden. Bij het ongeval waren geen andere voertuigen betrokken.