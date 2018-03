Deel dit artikel:











Dure sportwagen bij Nunspeet in beslag genomen Foto: politie Nunspeet

NUNSPEET - De politie heeft zondag in de omgeving van Nunspeet een dure sportwagen in beslag genomen. Volgens de politie was de auto in Duitsland verduisterd.

De politie had de bestuurder een stopteken gegeven om de auto te controleren. Tijdens de controle gaf de bestuurder een valse identiteit op. Ook bleek het rijbewijs van de man ingevorderd te zijn. De bestuurder werd aangehouden en de sportwagen werd in beslag genomen. De politie onderzoekt nog welke rol de man heeft gespeeld bij het verduisteren van de wagen. Op het politiebureau bleek dat de bestuurder nog enkele boetes had openstaan. Die heeft hij direct betaald. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl