ANGEREN - Een voetganger is zondagavond zwaargewond geraakt na een aanrijding op de Iepenstraat in Angeren.

De politie kan nog niet zeggen wat er precies is gebeurd. Een traumahelikopter kwam ter plaatse voor medische assistentie. Het slachtoffer is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De Iepenstraat was enige tijd afgesloten voor het verkeer.