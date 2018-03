Partij voor de Dieren wil geen vlees of vis meer op gemeentefeestjes

NIJMEGEN - In het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in Nijmegen staat dat de gemeente inwoners actief moet stimuleren om geen vlees en vis meer te eten. Of op zijn minst in beperktere hoeveelheden.

De nieuwkomer in Nijmegen, die op 21 maart voor twee zetels in de gemeenteraad gaat, waarschuwt: het is niet alleen zielig voor de dieren, het is rampzalig voor het milieu en dus uiteindelijk ook voor ons allemaal. Wie tóch op vlees of vis wil kauwen graaft zo zijn eigen graf.

'Ja, in ieder geval voor de generaties die na ons komen', stelt de Nijmeegse lijsttrekker Michelle van Doorn. 'Aan hun wordt de rekening straks gepresenteerd.'

Het nieuwe roken

Op termijn, zo denkt Van Doorn, zal naar het eten van vlees en dergelijke gekeken worden als het nieuwe roken. Waarvan toekomstige generaties zullen zeggen: 'Hoe hebben onze voorouders dát nu kunnen doen!'

Geen dierlijke producten meer consumeren dus. Of om te beginnen op z'n minst flink minderen. Van Doorn: 'We kunnen er niet meer onderuit straks.' Het verkiezingsprogramma van de Partij voor de Dieren in Nijmegen stelt dat de gemeente inwoners moet bewegen om vegetarisch/veganistisch of flexitarisch te gaan eten.

Politiek bemoeit zich met je bord

'En de gemeente zou zelf het goede voorbeeld moeten geven, uiteraard. Door zelf op feestjes en in de kantines geen dierlijke producten meer te serveren', gaat ze verder. 'Of in ieder geval geen vlees en vis meer.' Een stad die zich Groene Hoofdstad van Europa mag noemen vanwege duurzaamheid, is dat volgens Van Doorn aan zichzelf verplicht.

De politiek die zich bemoeit met wat er op je bord mag liggen. Dat is nogal wat, beaamt ze. Maar naar haar idee ook heel logisch. Maar als je aan het bord van mensen komt, aan datgene wat ze lekker vinden, dan vinden velen dat vast niet leuk. 'Ja, eten is emotie', stelt de lijsttrekker nuchter vast.