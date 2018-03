IJshockeyers Nijmegen Devils stranden in halve finale

NIJMEGEN - Het seizoen van de ijshockeyers van de Nijmegen Devils zit erop.

In de halve finales van de BeNe-league was HIJS Den Haag over twee wedstrijden veel te sterk. Vrijdag werd het in Den Haag 6-1, mede door veel treffers in powerplay. Zondag won de titelfavoriet in het Triavium met 8-0.

Toch is het een succesvol seizoen voor de Devils, want ook op nationaal niveau werd de halve finale gehaald. En dat terwijl Nijmegen vorig seizoen slechts figureerde in de ijshockey-competities.