Gelderse winnaar bij Limburgse carnavalsoptocht voor einzelgängers

NIJKERK - Een inwoner van Nijkerk is eerste geworden bij een wel heel bijzondere carnavalsoptocht in het Limburgse Kessel-Eik.

Frank Verhoeven uit Nijkerk is eerste geworden bij de zogenoemde Einzelgängeroptocht in Kessel-Eik (in de buurt van Venlo).

Verhoeven won met de act Spetterend Showkorps, waarbij hij de bezoekers een nat pak bezorgde.

'Ik ga echt emigreren naar deze provincie', reageert een verbaasde Frank Verhoeven als hij de eerste prijs in ontvangst neemt.

Bekijk de hele Einzelgängeroptocht bij L1.