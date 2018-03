Deel dit artikel:











Gaslek in twee huizen in Silvolde na koperdiefstal Foto: Monique Rademaker

SILVOLDE - In twee huizen in Silvolde was zondagavond een gaslek ontstaan. De omgeving was enige tijd afgezet.

Het ging om leegstaande huizen aan de Heuvelstraat. Deze huizen worden binnenkort gesloopt. Volgens de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland werden de lekkages veroorzaakt door de diefstal van koperen leidingen. Drie huizen in de omgeving werden even ontruimd, maar de bewoners konden vrij snel weer terug naar huis. Andere bewoners moesten ramen en deuren gesloten houden. Netbeheerder Liander heeft het gas afgesloten. Daarna werd de straat weer vrijgegeven. Ook het water werd afgesloten. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl