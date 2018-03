Moeilijke missie voor Arno Arts bij Achilles'29

GROESBEEK - Arno Arts is bezig aan een moeilijke missie bij Achilles'29.

Na het faillissement verlieten veertien spelers de club, waardoor de trainer voornamelijk met talenten uit het beloftenteam moet werken. "Je kunt merken dat de jongens van hoofdklasseniveau komen en daar stonden ze bijna onderaan. Nu moeten ze aanpoten op tweede divisieniveau. Dat is heel moeilijk. Je blijft proberen om jongens individueel en als team beter te maken en degradatie te voorkomen, misschien tegen beter weten in. Je hebt het geluk een keer nodig om een voorsprong te nemen, maar alles heeft natuurlijk te maken met kwaliteit."

In de derby tegen De Treffers maakten oud-spelers van Achilles het verschil. "De Treffers heeft optimaal geprofiteerd van de situatie bij Achilles. Die jongens scoren vandaag, dus je kunt zeggen dat Achilles bijna alle doelpunten heeft gemaakt. Ik heb nog nooit de Groesbeekse derby meegemaakt als speler of als trainer, dus dit is wel een vervelend debuut. Al kwamen we wel aardig terug in de eerste helft en hadden we met 2-2 moeten gaan rusten. Maar we verdedigen veel te naïef, waardoor we veel teveel doelpunten onnodig tegen krijgen."