Boy van de Beek velt oude club Achilles: "Hier droom je van"

GROESBEEK - Met drie doelpunten velde Boy van de Beek zijn oude club Achilles'29 in de Groesbeekse derby.

De middenvelder maakte na het faillissement de gevoelige overstap naar aartsrivaal De Treffers. "Ja, dat is ongekend. Als je gaat slapen, droom je daarvan. En dat het dan zo uitkomt, is wel fantastisch."

Van de Beek scoorde eerder dit seizoen al in derby namens Achilles tegen zijn huidige club. "Ik denk dat zoiets nog geen één keer is voorgekomen. Ik denk ook dat het de laatste keer is. Ik ben er superblij mee. Als je ziet hoe erg de supporters meeleven en er zelfs niet van kunnen slapen, vind ik het mooi dat wij het als team zo neer hebben kunnen zetten."

Niek Versteegen ging ook van Achilles naar De Treffers en de aanvaller scoorde tweemaal. "Dat is super, al had er nog wel eentje bij gemoeten. Dan hadden we er allebei drie gemaakt. Wel mooi wat voor sfeer de supporters er van hebben gemaakt, mooi om mee te maken. Wat Achilles betreft, je gunt het ze niet. Maar we spelen nu voor De Treffers en denken niet meer zoveel terug."