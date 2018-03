Scooterrijder gooit tijdens achtervolging helm naar politiewagen

NIJMEGEN - Een scooterrijder heeft het in de nacht van zaterdag op zondag wel heel bont gemaakt, toen hij in Nijmegen wilde vluchten voor de politie.

Agenten zagen de scooterrijder het rode verkeerslicht op de kruising OC Huismanstraat met de Neerbosscheweg negeren. Zij wilden de bestuurder een bekeuring geven, maar die ging er ondanks een stopteken snel vandoor.

Helm naar politiewagen

Tijdens een achtervolging deed de man zijn helm af en gooide deze naar de politiewagen. Uiteindelijk kon hij worden aangehouden. Volgens de politie kan hij een aantal processen-verbalen verwachten. De scooterrijder reed bovendien zonder geldig rijbewijs. Daarom is de scooter in beslag genomen. Justitie zal bepalen of de scooter vernietigd wordt.

Bovendien had de scooterrijder nog enkele boetes open staan.