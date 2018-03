Eén geitje van de geitjesvierling leeft niet meer

VELDDRIEL - Een triest bericht. Een van de geitjesvierling, die afgelopen week werd geboren in Velddriel, leeft niet meer. Elise Hensels van Keuterboerderij Velddriel vond het geitje zondagochtend in de stal en zag meteen dat het niet goed was.

'Toen ik vanochtend de stal opendeed, lag ze onder de lamp op de grond zonder te bewegen. We hebben haar naar binnen gehaald, warm in een deken gewikkeld, maar het mocht niet baten. Enkele minuten later is ze overleden', schrijft Elise op Instagram onder de foto van het betreffende geitje.

Twilight Sparkle heette het geitje, dat het niet heeft gered. 'Zo sneu, het was zo'n supermooi lief ding, maar wel veel kleiner dan de rest. En ze kon ook niet goed drinken bij de moeder. We zijn nog met flesvoeding bezig geweest, maar helaas', vertelt Elise.

Met de andere drie geitjes gaat het gelukkig wel goed. De geitjes zijn vernoemd naar de figuren in My Little Pony, waar haar 3-jarige dochter fan van is. 'Ze heten Apple Jack, Pinky Pie en Rainbow Dash'

Het gebeurt niet vaak dat een geit een vierling krijgt.

