Deelstra wint NK Cross; ook Gelders succes bij junioren

AMSTERDAM - Andrea Deelstra heeft het Nederlands kampioenschap cross gewonnen.

De atlete uit Apeldoorn was de snelste in het Amsterdamse Bos in een tijd van 36 minuten en 7 seconden. Ze had een voorsprong van bijna twee minuten op de nummer twee, Julia van Velthoven.

Bij de mannen eindigde Wijchenaar Jesper van der Wielen als vijfde. Hij moest bijna een minuut toegeven op winnaar Edwin de Vries.

Lau en Hightower winnen bij junioren

Jasmijn Lau uit Velp en Anna Hightower uit Arnhem hebben ook succes geboekt op de NK Cross. Lau won bij de talenten onder de 19 jaar.

Foto: Honore Hoedt

Anna Hightower won bij de meisjes onder de 17 jaar het goud.

Foto: Honore Hoedt

En omdat het de laatste cross van het seizoen was, wilde Jasmijn Lau het seizoen nog wel in stijl afsluiten...